Ein florierendes Weihnachtsgeschäft beschert dem größten britischen Einzelhändler Tesco wohl das erste Gewinnplus seit fünf Jahren. Dank der Umsatzzuwächse dürfte das operative Ergebnis vor Sonderposten im Gesamtjahr 2016 nach Unternehmensangaben auf mindestens 1,2 Mrd. Pfund (1,4 Mrd. Euro) geklettert sein. Das wäre der erste Gewinnanstieg nach fünf Jahren mit Rückgängen in Folge. Renovierte Geschäfte, ein neues Sortiment und mehr Mitarbeiter haben die Kunden offenbar in die Geschäfte gelockt. Allein in den sechs Wochen bis zum 7. Januar setzte Tesco in seinen britischen Läden 0,7 % mehr um.



Die britische Nummer zwei Sainsbury und die Nummer vier Morrison hatten über Weihnachten ebenfalls mehr Umsatz erwirtschaftet als erwartet. Das nährte Hoffnungen auf eine Atempause für die führenden Unternehmen der Branche, die in den vergangenen Jahren durch den harten Wettbewerb mit den Discountern unter Druck geraten waren.



