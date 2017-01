Am Mittwochabend hielt sich die Reaktion auf die Aussagen des designierten US-Präsidenten Trump noch in Grenzen, aber am Donnertag spürte man deutliche Enttäuschung. Die Farbe Rot dominierte die Liste der DAX-Titel. Nur die Versorgeraktien RWE und E.ON stachen mit deutlichen Kursgewinnen heraus.

