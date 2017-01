Unser letzter Trade mit Cancom hat leider nicht funktioniert und es ging wieder etwas nach unten. Der Kursverlust von 44,60 Euro am 09.01. bis 43,48 Euro am 10.01. war allerdings sehr moderat und der zweite Aufstiegsversuch am 11.01. wurde wieder bei 44,60 Euro abgefangen. Am 12.01. ist der Ausbruch über diesen Bereich ...

