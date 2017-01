Das hohe Tempo am Primärmarkt bleibt weiterhin aufrecht, und eröffnet damit gemeinsam mit der robusten Investorennachfrage auch Unternehmen mit schlechteren Ratings Chancen zu Platzierungen. Die Telecom Italia preiste eine EUR denominierte Senior Unsecured Emission bei MS+237 BP (Laufzeit 6,5J; Ba1/BB+/BBB-). Ebenso aus dem Bereich der Telekommunikation kam die spanische Cellnex Telecom mit einer Anleihe im Volumen von EUR 335 Mio. bei MS+225 BP (BB+/BBB-; 8J). Jaguar Land Rover emittierte EUR 650 Mio. in Form einer Senior Unsecured Anleihe bei Bund+235,5 BP (7J; Ba1/ BB+). Das Buch war mit EUR 4 Mrd. mehr als 6-fach überzeichnet. Auf der Financials Seite stellte die UniCredit eine eventuelle Kuponaussetzung ihrer AT1-Anleihen in Aussicht, sofern die geplante Kapitalerhöhung (EUR 13...

