Die Enttäuschung nach der Pressekonferenz von Donald Trump wirkte gestern auch auf den europäischen Börsen nach. Da es wenig konkrete Ankündigungen gab, wie er die Wirtschaft beleben wollte, sahen sich Anleger in ihren optimistischen Erwartungen getäuscht und trennten sich von ihren Investitionen. So endete der Tag mit leichten Verlusten für den Großteil der europäischen Börsen. Zusätzlich gerieten die Autowerte unter Druck, da nun auch Fiat Chrysler ins Visier der US-Behörden gerät. Auch dieses Unternehmen soll bei den Abgaswerten geschummelt haben, und so endete der Tag für BMW mit einem Minus von knapp 3%, Daimler musste 2,8% abgeben und auch VW erlitt einen Verlust von 1,6%. Schwach waren auch die Pharmawerte, hier...

