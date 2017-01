FMW-Redaktion

Ist jetzt alles wieder gut, nachdem der Dax gestern unter Druck gekommen war und zwischenzeitlich unter die Marke von 11500 Punkten abrutschte? Fällt also die Korrektur aus, die doch eigentlich fällig wäre - blickt man auf den Verlauf der Märkte seit der Trump-Wahl mit der bisher unkorrigierten Aufwärtsbewegung von mehr als 1000 Punkten. Nun: die gestrige Bewegung war ein Wanrzeichen für die Bullen, dass die Dinge nun schwieriger werden, dass also die Rally erstmals seit längerer Zeit in Gefahr ist.

In Asien die Vorgaben gemischt, der Nikkei stark (wegen der Yen-Schwäche), doch die schwachen Daten zu den chinesischen Exporten dürften auch den den europäischen Märkten zu denken geben:

Shanghai Composite -0,20% CSI300 +0,07% ChiNext -1,56% Nikkei +0,78%

Die US-Märkte konnten gestern nach anfänglicher Schwäche wieder ...

