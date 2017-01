Die Aktie des Solarmodul-Herstellers Solarworld hat in den vergangenen Tagen eine erhebliche Volatilität an den Tag gelegt. Aufgrund einer Short Squeeze, in der sich bisherige Leerverkäufer wieder eindeckten, konnte der Wert zeitweise bis auf 6,50 Euro ansteigen, um dann in nur zwei Handelstagen wieder auf 4 Euro zurückzufallen. Heute geht es aufgrund einer neuen Nachricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...