Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG ISIN: DE000A0EQ578 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 70,50 EUR Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2017 Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Starkes Jahresschlussquartal und dynamisches Bauträgersegment ermöglicht neuen Rekordwert beim Auftragseingang; Kursziel und Rating bestätigt

Wie erwartet hat die HELMA Eigenheimbau AG im vierten Quartal 2016 mit Auftragseingängen in Höhe von 96,3 Mio. EUR einen neuen Quartalsrekordwert erreicht und damit wurde die unterjährige temporäre Auftragsschwäche ausgeglichen. Auch auf Gesamtjahressicht wurde mit einem Auftragsplus in Höhe von 6,5 % auf 286,8 Mio. EUR (VJ: 269,4 Mio. EUR) ein neuer Rekordwert markiert. Es wird damit zwar im Vergleich zum Auftragswachstum des Vorjahres in Höhe von 39,6 % eine rückläufige Wachstumsdynamik ersichtlich, hier gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Aufträge des Geschäftsjahres 2015 auch aufgrund positiver Sondereffekte (Vorzieheffekte, Veräußerung eines großen Wohnimmobilienprojektes) außerordentlich gut entwickelt hatten.

Heruntergebrochen auf die einzelnen Geschäftsbereiche wird eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses beim Bauträgergeschäft ersichtlich. Besonders getrieben von den guten Verkaufszahlen beim Großprojekt Ostseeresort Olpenitz aber auch von einer weiterhin hohen Nachfrage nach den in den Metropolregionen befindlichen HELMA-Wohnimmobilienprojekten, legten die Aufträge der Bauträgergesellschaften um 18,7 % auf 187,8 Mio. EUR (VJ: 158,2 Mio. EUR) zu.

Nachdem bei den Baudienstleistungen in 2015 ein dynamisches Auftragswachstum erzielt wurde, fiel das Auftragsvolumen in 2016 mit 99,0 Mio. EUR (VJ: 111,1 Mio. EUR) um 10,9 % niedriger als im Vorjahr aus. Die Gesellschaft begründet dies auch durch die seit dem 01.01.2016 geltenden höheren Energiestandards bei Neubauten, was aufgrund der damit verbundenen höheren Baukosten zu einem entsprechenden Vorzieheffekt im Vorjahr geführt hatte. Zudem hat die späte Bekanntgabe der KfW-Fördermodalitäten zu einer Nachfrageverschiebung geführt.

Weiterhin bilden der hohe Auftragseingang im Bauträgersegment sowie die zu erwarteten Nachholeffekte bei den Baudienstleistungen eine gute Grundlage für unsere Prognosen. Unverändert rechnen wir mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums und einer sukzessiven Verbesserung der Ergebnismargen (siehe Researchstudie vom 13.10.2016). Auf Grundlage der unveränderten Prognosen nehmen wir auch beim DCF-Modell keine Änderungen vor und bestätigen daher unser Kursziel von 70,50 EUR. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

