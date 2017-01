Stuttgart (ots) - Viele sind bereit, auch mal etwas Neues auszuprobieren. Und dabei auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Glamping ist in Europa ein echter Trend geworden, der es Urlaubern ermöglicht die Nähe zur Natur zu genießen, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. So trauen sich auch immer mehr Menschen, sich auf das "neue" Campen einzulassen, die bisher eher einen Urlaub im Hotel vorgezogen haben. Die Bandbreite reicht von Holzhäusern, stoffbehangenen Objekten, Backsteinwänden bis hin zu kuriosen Zirkuswohnwagen, mongolischen Jurten und Indianertipis, Pods, Holzfässern.



"Glamping - Lifestyle in der Natur" begleitet diese Entwicklung. Das Magazin transportiert die besondere Faszination bildorientiert und inhaltlich breit. Es entführt den Leser zu weltweiten Traumzielen - in komfortable Tipis nach Arizona, zu Glaszelten nach Finnland und Iglus in der Schweiz. "Glamping - Lifestyle in der Natur" besuchte Safari-Zelte auf Elba, berichtet über ein Jurtendorf auf der niederländischen Insel Texel.



Freunde des Glampens sind aktive Menschen. Sie pflegen einen bestimmten Lebensstil, der von Komfort, Gesundheitsbewusstsein geprägt ist. "Glamping - Livestyle in der Natur" zeigt zehn sportliche Beispiele - vom Wandern in Tirol bis Reiten an der Ostsee. Neben der Faszination Glamping und allgemeinen Informationen zum neuen Reisetrend bietet das Magazin "Glamping - Lifestyle in der Natur" auch die notwendige Orientierung für Urlauber, die Glamper werden wollen: topaktuell recherchierte Informationen zur nächsten Saison wie Ziele, Angebote, Preise und Veranstalter.



"Glamping - Lifestyle in der Natur" ist das erste deutsche Magazin zum Thema. Die 112 Seiten starke Ausgabe erscheint zum Preis von 6,90 Euro ab 10. Dezember 2016 im Stuttgarter DoldeMedien Verlag. Glamping gibt's im Zeitschriftenhandel oder direkt beim Verlag.



