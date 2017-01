Osisko Mining Inc. veröffentlichte kürzlich neue Ergebnisse des weiterhin andauernden Bohrprogramms bei dem Flaggschiffprojekt Windfall Lake. Bei dem zu 100% eigenen Projekt in Québec findet aktuell ein Bohrprogramm statt, dass kürzlich auf 400.000 Meter ausgeweitet wurde.



Die neuen Ergebnisse stammen von sechs Erweiterungsbohrungen (nordöstlich der Hauptlagerstätte, die u.a. folgende Abschnitte lieferten:



? 42,7 g/t Gold über 9,0 Meter (95,3 g/t Gold über 9,0 Meter ungeschnitten), 14,1 g/t Gold über 3,0 Meter und 7,79 g/t Gold über 4,5 Meter in Bohrloch OSK-W-16-760;



? 41,8 /t Gold über 2,0 Meter und 17,0 g/t Gold über 2,3 Meter in Bohrloch OSK-W-16-750;



? 11,8 g/t Gold über 6,0 Meter und 8,12 g/t Gold über 2,0 Meter in Bohrloch DDH OSK-W-16-755;



? 9,66 g/t Gold über 2,3 Meter und 7,21 g/t Gold über 2,6 Meter in Bohrloch OSK-W-16-740;



? 6,57 g/t Gold über 2,3 Meter in Bohrloch OSK-W-16-751.



