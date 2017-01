Unsere Depotaufnahme Verbio vor vier Wochen im Aktionärsbrief war ein Volltreffer. Die avisierte Prognoseerhöhung wurde gestern Realität. So erhöhte Europas führender Hersteller von Biokraftstoffen für das laufende Jahr 2016/17 seine EBITDA-Prognose von 55 auf 90 Mio. €. Statt einer Netto-Cash-Position in Höhe von 88 Mio. € zum Geschäftsjahresende, soll diese nun auf 120 Mio. € steigen. Bilanziell fährt man eine Eigenkapitalquote von 80 %. Der Autor geht jedoch noch weiter. Er rechnet mit einer weiteren Prognoseerhöhung und einer Dividendenerhöhung auf 40 bis 50 Cent je Aktie, was zweistellige Zielkurse erwarten lässt.



Sie treffen den Autor Volker Schulz am 21. Januar 2017 auf dem Dresdener Börsentag am Stand des Börsenkiosks. Wie immer wird er auch in diesem Jahr wieder einen interessanten Top Pick im Gepäck haben. Im letzten Jahr war es die Uzin Utz AG.



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)

Der Aktionärs Brief

Volker Schulz