Liebe Trader,

innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrendkanals erreichte die Bayer-Aktie im April ein Verlaufshoch von 146,45 Euro und drehte anschließend zur Unterseite ab. Daraufhin stellte sich ein untergeordneter Abwärtstrendkanal ein und drücke die Kursnotierungen zeitweise auf ein Verlaufstief von 83,45 Euro abwärts, wo der Wert einen Boden fand und anschließend wieder nach oben abgedreht ist. Zwar schlich die Bayer-Aktie tendenziell mehr, konnte aber in den letzten Wochen deutlich an Dynamik zulegen und an die obere Trendkanalbegrenzung ansteigen. Sogar ein Ausbruch darüber ist gelungen, jedoch läuft aktuell ein regelkonformer Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um rund 100,00 Euro und bietet daher beste Einstiegschancen für Long-Trader. Denn für gewöhnlich wird Pullback genau am Ausbruchsniveau beendet und das kürzlich aufgestellte Kaufsignal mit steigenden Kursnotierungen weiter fortgesetzt.

Long-Chance:

Oberhalb von 99,28 Euro ist mit einer Stabilisierung des Bayer-Wertpapiers zu rechnen, anschließend dürfte es wieder in Richtung der Jahreshochs bei 103,25 Euro aufwärts gehen. Darüber sollte weiteres Kurspotential bis zum Zwischenhoch von 107,20 Euro bzw. sogar 112,00 Euro freigesetzt werden und macht ein Long-Investment durchaus attraktiv. Eine Verlustbegrenzung dürfen Anleger dennoch nicht vernachlässigen, diese ist zunächst im Bereich von 97,12 Euro anzusetzen. Kritisch für das Wertpapier von Bayer wird es allerdings, wenn der Wert unter die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 bei aktuell 96,25 Euro abrutscht, dann drohen nämlich direkte Abgaben auf die Dezembertiefs bei 86,03 Euro und somit ein Wiedereindringen in den vorherigen Abwärtstrendkanal.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 100,70 Euro

Kursziel: 103,25 / 107,20 / 112,00 Euro

Stopp: < 97,12 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,58 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bayer AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 100,70 Euro; 10:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.