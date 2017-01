Zürich - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research: Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) von "buy" auf "hold" herab.

Den vollständigen Artikel lesen ...