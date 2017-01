London - Talanx-Aktienanalyse von Aktienanalyst Kailesh Mistry von HSBC: Kailesh Mistry, Aktienanalyst von HSBC, streicht in einer aktuellen Branchenstudie seine Kaufempfehlung für die Aktie der Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX). Die Wertpapiere der europäischen Versicherer seien nach der Erholung in H2/2016 nicht mehr so attraktiv bewertet, wobei die generell gute Liquiditätsausstattung und attraktive Dividendenrenditen sie etwas nach unten absichern würden, so der Analyst.

Den vollständigen Artikel lesen ...