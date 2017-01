Frankfurt - Nach einer äußerst umsatzstarken Handelswoche kehrt heute am Primärmarkt wieder Ruhe ein, so die Analysten der Helaba.Lediglich die Schatzämter in Frankreich und Spanien würden Aufschluss über ihre Auktionsaktivitäten in der kommenden Woche geben. Für beide Länder seien dies bereits die zweiten Emissionen in diesem Jahr. Darüber hinaus würden die Slowakei, Großbritannien und abermals Deutschland auf den Plan treten.

