Beihilfe der Schweizer Familie Larsson-Rosenquist Stiftung

versetzt Forscher in die Lage, die Vielschichtigkeit von Muttermilch

zu entflechten



San Diego (ots/PRNewswire) - Muttermilch dient bekanntlich als

beste Nahrungsquelle für Neugeborene und Säuglinge und kann für

Frühchen lebensrettend sein. Dennoch bleibt die Zusammensetzung von

Muttermilch und was sie letztlich so förderlich macht, nach wie vor

ein Rätsel. Um Wissenschaftlern zu helfen, diese Wissenslücke zu

schließen, spendete die Schweizer Familie Larsson-Rosenquist Stiftung

10,5 Millionen USD an die University of California San Diego, wo sich

eines der weltweit einzigen Zentren befindet, das sich gänzlich der

Muttermilchforschung widmet.



Die Spende bietet die Startfinanzierung für das Larsson-Rosenquist

Foundation Mother-Milk-Infant Center of Research Excellence (LRF MoMI

CoRE) an der UC San Diego - eine neue Initiative, um ein besser

wissenschaftlich fundiertes Verständnis davon zu gewinnen, wie

genetische und umweltbedingte Faktoren die Milchzusammensetzung

beeinflussen und wie sich Muttermilch über die gesamte Lebensdauer

hinweg auf die Gesundheit auswirkt. Dieses Wissen wird der klinischen

Praxis sowie dem Bildungswesen als Orientierungshilfe für optimale

Gesundheit, Wachstum und Entwicklung von Babys dienen.



"Die UC San Diego verfügt über umfangreiche Erfahrung mit

interdisziplinärer Zusammenarbeit und über Forscher, die nicht davor

zurückscheuen, die Mehrheitsmeinung in Frage zu stellen", erklärte

Pradeep K. Khosla, Kanzler der UC San Diego. "Als eine der weltweit

besten Forschungsuniversitäten engagieren wir uns für eine

Verbesserung des Wohls unserer Gesellschaft. Wir blicken der

Partnerschaft mit der Familie Larsson-Rosenquist Stiftung für eine

Arbeit, die die Gesundheit von Müttern und Säuglingen in unserer

Gemeinschaft sowie rund um den Globus verbessern wird, freudig

entgegen."



Das Zentrum mit Standort in San Diego wird als internationaler

Knotenpunkt für Muttermilch- und Laktationsforschung dienen. Das

Zentrum wird nicht nur die disziplinären Stärken der UC San Diego in

Bereichen wie Entwicklungsbiologie, Biochemie, Pharmakologie,

Ernährungswissenschaften, biomedizinische Technik, Medizin,

Sozialwissenschaften und Pädagogik nutzen, sondern auch eng mit

nationalen und internationalen Partner zusammenarbeiten. Gemeinsame

Studien werden untersuchen, inwiefern Umgebungsvariablen wie

Ernährung, Stress und Bewegung sich auf die Milchproduktion

auswirken, wie die mütterliche Genetik die Milchzusammensetzung

beeinflusst, inwiefern Milchkomponenten die Säuglingsentwicklung und

Krankheitsprävention fördern und wie sich die Vorteile des Stillens

auch auf die Mutter übertragen.



"Um zu diesem Thema wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und

relevante Zusammenhänge zu verstehen, müssen wir sicherstellen, dass

die volle Bandbreite an Forschungsdisziplinen abgedeckt ist",

erklärte Michael Larsson, Vorstandspräsident der Familie

Larsson-Rosenquist Stiftung. "Die UC San Diego verfügt bereits über

einen stark etablierten Forschungsfokus auf Muttermilch und teilt

unsere Vision eines intensiveren multidisziplinären Ansatzes auf

diesem Gebiet zum Vorteil von Säuglingen und Müttern auf der ganzen

Welt."



Die Spende der Familie Larsson-Rosenquist Stiftung umschließt die

Startfinanzierung für das Zentrum, eine Stiftungsprofessur für

gemeinsame Muttermilchforschung, um die Führungsstellung des Zentrums

sicherzustellen, sowie einen Fonds für Zusammenarbeit und Stipendien,

um die Forschungszusammenarbeit mit der UC San Diego oder mit

externen Forschern zu starten und zu fördern sowie neue Talente auf

diesem Gebiet zu gewinnen. Das Zentrum nimmt weitere Spenden und

Zuwendungen an, durch die es im Laufe der Zeit an Größe gewinnen

kann.



Lars Bode, außerordentlicher Professor für Pädiatrie an der UC San

Diego School of Medicine, wurde zum Direktor des Zentrums ernannt.



"Unser Ziel ist es, die Komplexität von Muttermilch für die

optimale Gesundheit von Säuglingen zu entschlüsseln, indem wir

Exzellenz, Synergie und Innovation in der Forschung, klinischer

Praxis und im Bildungswesen fördern", sagte Bode. "Die Partnerschaft

mit der Familie Larsson-Rosenquist Stiftung ermöglicht uns, ein

Modell der innovativen multidisziplinären Forschung zu schaffen, die

für eine Neudefinition von Muttermilch an der Schnittstelle von

Mütter- und Säuglingsgesundheit gerüstet ist."



Katharina Lichtner, Managing Director der Familie

Larsson-Rosenquist Stiftung, fügte hinzu: "Wir möchten die weltweit

zukunftsorientiertesten Forscher zusammenbringen, um die Lücke

zwischen Laborforschung und Patientenversorgung zu schließen. Mit dem

MoMI CoRE legen wir den Grundstein für ein globales Kompetenznetzwerk

im Bereich Muttermilchforschung."



Die Familie Larsson-Rosenquist Stiftung hat ihren Sitz in Zug in

der Schweiz und ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die

Forschung zu Muttermilch und Laktation fördert. Die Spende an die UC

San Diego schließt sich an die durch die Stiftung geförderten

Stiftungsprofessuren auf diesem Gebiet an der University of Western

Australia und der Universität Zürich an.



Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zum

Larsson-Rosenquist Foundation Mother-Milk-Infant Center of Research

Excellence an der UC San Diego, einschließlich der Möglichkeiten zur

Förderung der Muttermilchforschung, www.milk.ucsd.edu.



Spenden für die UC San Diego



An der University of San Diego überwinden wir stets Grenzen und

stellen Erwartungshaltungen in Frage. Die UC San Diego wurde 1960

gegründet und wurde von außerordentlichen Wissenschaftlern geprägt,

die nicht davor zurückscheuten, Risiken auf sich zu nehmen und

Mehrheitswissen neu zu definieren. Heute fördern wir als eine der 15

führenden Forschungsuniversitäten Innovation und Wandel, um die

Gesellschaft voranzubringen, wirtschaftliches Wachstum anzutreiben

und unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die positive

Auswirkung davon lässt sich weit außerhalb der Mauern unseres Campus

spüren und wird durch großzügige private Förderung ermöglicht.

Erfahren Sie mehr auf www.ucsd.edu.



Die Familie Larsson-Rosenquist Stiftung



Die Familie Larsson-Rosenquist Stiftung ist weltweit die erste

Stiftung mit einem primären Fokus auf der Förderung und der

Unterstützung von Muttermilchernährung und Stillen. Die Stiftung mit

Sitz in Zug (Schweiz) wurde 2013 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die

wissenschaftliche und öffentliche Anerkennung von Muttermilch - nach

dem aktuellen Stand der Wissenschaft - als beste Nahrung für

Neugeborene und Säuglinge zu fördern. Sie sieht sich selbst als

Initiator und Förderer von neuem Wissen zu Muttermilchernährung und

Stillen. Die Stiftung investiert weltweit in Projekte und

wissenschaftliche Aktivitäten auf dem Gebiet Muttermilchforschung und

Förderung des Stillens. Sie legt hohen Wert auf die interdisziplinäre

und nachhaltige Auswirkung auf das Wohl von Mutter und Kind. Erfahren

Sie mehr auf www.larsson-rosenquist.org.



