Genau zu Jahresbeginn brach die Aktie von Bayer über einen mittelfristigen Abwärtstrend aus und stieg zugleich auf frische Hochs an - die darauf folgenden Tage waren jedoch von sukzessiven Abgaben geprägt, die allerdings als regelkonformer Pullback eingeordnet werden können und das Kaufsignal bislang nicht in Frage gestellt wird.

Übergeordnet tendierte das Wertpapier der Bayer AG zwischen April 2015 und Anfang dieses Jahres in einem mittelfristigen Abwärtstrendkanal und setzte von 146,45 Euro auf ein Verlaufstief von 83,45 Euro bis Mitte 2016 zurück. An dieser Stelle startete eine sukzessive Erholungsbewegung, die sich jedoch ziemlich flach zeigte, erst im Dezember zogen die Kursnotierungen wieder dynamisch an und erlaubten einen Anstieg bis über die Trendkanalbegrenzung auf ein Verlaufshoch von 103,25 Euro. Bereits am 4. Januar 2017: "Bayer: Aktie knackt endlich Abwärtstrend" wurde auf ein größeres Kaufsignal hingewiesen, welches nach wie vor unverändert Bestand ...

