Klartext: Daimler und Evotec

Daimler kann sich freuen: Den neuesten Zahlen zufolge hat Mercedes-Benz in 2016 so viele Autos wie nie zuvor in der Firmengeschichte abgesetzt.

Chart Daimler Aktie

Quelle: tradingview.com

Konkret betrug der weltweite Absatz der Fahrzeuge mit dem Mercedes-Stern damit 2.083.888 Fahrzeuge, was einem Plus von satten 11,3% entspricht. Sichtlich und zu Recht stolz verweist das Unternehmen darauf, dass man damit nicht nur stärker "als die deutschen Wettbewerber" gewachsen sei - sondern auch im Premiumsegment die meisten Fahrzeuge ausgeliefert habe.

Sechstes Rekordjahr in Folge - und Daimler ist für 2017 optimistisch

Gewissermaßen in einer Nische - den Smarts - war das Wachstum am stärksten: Da wurden mit 144.479 Fahrzeugen gleich 21% mehr als 2015 abgesetzt, was laut Daimler ein neuer Rekordwert ist. Im Bereich der Plug-in-Hybride gibt es laut Daimler inzwischen auch acht verfügbare Modelle. Der höchste Fahrzeug-Absatz in der Firmengeschichte und das sechste Rekordjahr in Folge, das kann sich sehen lassen. Ob Daimler die "sieben fetten Jahre" erreichen wird? Der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG - Dr. Dieter Zetsche - zeigte sich in Bezug auf 2017 jedenfalls optimistisch. Ich zitiere: "Und wir machen weiter Tempo - mit neuen Technologien, Produkten und Dienstleistungen."

Und dann der Blick auf Evotec:

Am gestrigen Donnerstag meldete sich Evotec mit - aus Unternehmenssicht - guten Nachrichten. Und zwar verweist Evotec darauf, dass ein wissenschaftlicher Artikel mit "vielversprechenden Forschungsergebnisse(n) im Bereich Picornaviren" veröffentlicht wurde. Das sagt mir zunächst nichts, doch Evotec erläutert, dass der Verfasser des besagten Artikels der Mitgründer der Haplogen GmbH ist. Und mit dieser zusammen entwickelt Evotec demnach antivirale Therapeutika. Konkret wird darauf verwiesen, dass ein Zellenzym mit dem lyrischen Namen PLA2G16 "einen neuartigen Ansatzpunkt zur Abwehr von Infektionen durch eine große Anzahl von Picornaviren" darstelle.

Relativ frühes Stadium - aber potenziell interessant

Interessant dabei: Haplogen hält der Meldung zufolge die exklusiven Rechte an der Verwendung von PLA2G16 "bei viralen Infektionen". Insofern könnten die neuen Forschungserkenntnisse zur Entwicklung eines entsprechenden Medikaments führen. Das wäre dann hoffentlich auch für von Picornaviren Betroffene eine gute Sache. Ich weise darauf hin, dass ich mich mit dieser Thematik aus medizinischer Sicht keineswegs auskenne. Was ich verstehe - es gilt zu relativieren: Denn laut Evotec wird im Laufe des Jahres der "Beginn der präklinischen Entwicklung" erwartet. Das klingt noch nach einem recht frühen Stadium. Immerhin, ein mögliches neues interessantes Projekt in der Pipeline gewissermaßen.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Was nicht umstritten ist, ist auch nicht sonderlich interessant." - Goethe

