Bad Vilbel (pta017/13.01.2017/12:05) - Die Gesellschafterversammlung der Mingle

(International) Limited mit Sitz in Hong Kong hat heute beschlossen, Herrn

Siliang Ding als Mitglied des board of directors der Mingle (International)

Limited abzuberufen.



Die Mingle (International) Limited ist Tochtergesellschaft der Ming Le Sports

AG. Über die Mingle (International) Limited hält die Ming Le Sports AG

mittelbar eine Beteiligung an der Mingle (China) Co., Ltd. in China.



Die Ming Le Sports AG ist weiterhin bemüht, die Kontrolle über und den Einfluss

auf ihre chinesische Tochtergesellschaft wieder zu erlangen.



