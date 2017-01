VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Geschäftsverlauf 2016, ungeprüfte Zahlen

DGAP-Ad-hoc: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Geschäftsverlauf 2016, ungeprüfte Zahlen

13.01.2017 / 13:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

In Ergänzung zu unserer Veröffentlichung vom 14.10.2016 möchten wir informieren, dass die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 Umsätze in Wertpapieren von rund 4,75 Mio. EUR erreichen konnte. Wie beschrieben, basieren diese Umsätze hauptsächlich auf nicht vorhersehbare Sondereffekte durch mehrere Paketgeschäfte und Kaufangebote.

Mit diesen Umsätzen wurde ein ungeprüfter Jahresüberschuss von rd. 98.000 EUR erzielt, welcher aber um die Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken" in Höhe von 36.000 EUR zu kürzen war. Damit wird ein ungeprüfter Jahresüberschuss von ca. 62.000 EUR ausgewiesen.

Der "Fonds für allgemeine Bankrisiken" sind Rücklagen, die genau wie andere Rücklagen die EK-Quote der AG stärken, jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen gewinnerhöhend aufgelöst werden dürfen.

Für 2017 planen wir Umsätze im Bereich von EUR 4-6 Mio. und einen Jahresüberschuss von EUR 100.000, vor eventueller Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken".

Liquiditätsrisiken sind aufgrund der hohen Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2017 nicht erkennbar.

Klaus Helffenstein - Vorstand

13.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Am Hardtwald 7 76275 Ettlingen Deutschland Telefon: 07243-900-01 Fax: 07243-900-04 E-Mail: info@valora.de Internet: www.valora.de ISIN: DE0007600108 WKN: 760010

Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

536295 13.01.2017 CET/CEST

ISIN DE0007600108

AXC0111 2017-01-13/13:37