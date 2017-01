Der Einfluss von Analysten auf Aktienkurse ist manchmal groß, oft kurzfristig, aber ab und an auch gewaltig. Bei Aurelius könnte Letzteres der Fall sein. Denn die Hamburger Privatbank Berenberg hat sich das Unternehmen zum Jahreswechsel noch einmal angeschaut und neue Schlüsse gezogen. Die Überschrift zur Studie von Analyst Gunnar Cohrs sagt es deutlich: "What is it worth? We think a lot more! Cohrs misst dem Spezialisten für Sanierungen und Restrukturierungen also mehr Wert zu und ruft ein Kursziel von 80,60 Euro aus. Wenige Tage nach dieser Studie blies die Baader Bank ins gleiche Horn und hob ihr Kursziel von 65 auf 75 Euro an. Die Aurelius-Aktie scheint also eine Menge Potenzial zu besitzen. Dabei sind Leser des Investor Magazins schon lange dabei. Bei der Aktie liegen wir seit Erstempfehlung im April 2014 mit mehr als 180% vorn. Erst jüngst markierte das Papier knapp unter 60 Euro ein neues Allzeithoch. Wenn der Markt mitspielt, sollte das Papier diese Marke bald knacken.

Denn operativ spricht wenig dagegen. Aurelius hat 2016 einige smarte Deals getätigt und stößt insbesondere mit der Übernahme der Office Depot Europe in eine neue Größenklasse vor. Da man mit Exits 2016 eher sparsam umgeht, könnte der Gewinn 2017 durch zahlreiche Verkäufe hochgeschraubt werden. Berenberg hält einen Gewinn je Aktie von mehr als 9 Euro für möglich.

