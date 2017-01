Liebe Trader,

ein letztes Mal, dass die RTL-Aktie ein Verlaufshoch bei 97,00 Euro markieren konnte, war im April 2016. Von dort aus glitt das Papier der RTL Gruppe in einen mittelfristigen Abwärtstrend und setzte auf ein Verlaufstief von 63,50 Euro bis Anfang Dezember letzten Jahres zurück. Erst in diesem Bereich kam der Wert zum Stehen, vollzog anschließend eine Trendwende und arbeitete sich bis auf ein vorläufiges Hoch und ganz knapp an den EMA 200 heran. Auf dem Weg dorthin konnte sogar die 50-Tagelinie auf Tagesbasis überwunden werden und dient nun als kurzfristige Unterstützung bei möglichen Rücksetzern. Der Jahresstart war zwar nicht gerade von Erfolg gekrönt, jedoch zeichnen sich seit Mitte dieser Handelswoche eine deutliche Stabilisierung, sowie im Freitagshandel dynamische Kurszuwächse in dem Wertpapier der RTL Gruppe ab, was auf eine entschlossene Käuferschicht hinweist und nun weitere Kursgewinne an die maßgebende Abwärtstrendlinie folgen dürften.

Long-Chance:

Die Wiederkehr der Bullen könnte kurzfristig direkte Kursgewinne an die aktuellen Jahreshochs bei 71,73 Euro einläuten, darüber sogar bis in den Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200 bei aktuell 72,26 Euro - knapp darüber verläuft auch schon der maßgebende Abwärtstrend. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber eröffnet weiteres Kurspotential bis zum Kursniveau von 79,30 Euro und eignet sich hervorragend für ein kurzfristiges Long-Investment. Eine passende Ausstiegsstrategie würde sich knapp unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 68,60 Euro ergeben, darunter ist nämlich mit einem Kursrückgang auf die Unterstützungsmarke von 66,60 Euro zu rechnen. Nachhaltig eintrüben würde sich das Chartbild jedoch bei einem Rückfall darunter, dann drohen nämlich direkte Rücksetzer auf die Jahrestiefs aus 2016 bei 63,50 Euro.

Einstieg per Market-Buy-Order: 69,71 Euro

Kursziel: 71,73 / 75,00 / 79,30 Euro

Stopp: < 68,60 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,11 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



RTL Group S.A., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 69,71 Euro; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

