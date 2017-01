Morphosys hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass ihr Partner Novartis eine klinische Phase 2-Studie mit dem HuCAL-Antikörper Bimagrumab bei stark übergewichtigen Patienten mit Diabetes Typ 2 durchführen wird.Gemäß Informationen auf der Website clinicaltrials.gov wird die randomisierte, doppelt-verblindete Studie 60 adipöse (stark übergewichtige), an Typ-2-Diabetes erkrankte erwachsene Patienten einschließen, um die Sicherheit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit des intravenös verabreichten Antikörpers Bimagrumab im Vergleich zu einem Placebo (Scheinmedikament) zu untersuchen. Die Patientenaufnahme im Rahmen der Studie wurde noch nicht gestartet. Das primäre Studienziel ist die Ermittlung der Veränderung der Körperfettmasse (fat body mass) in Woche 24 und 48.

