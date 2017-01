Der DAX hat sich nicht vom Start der Berichtssaison in den USA beeindrucken lassen und scheint sich bereits ins Wochenende verabschiedet zu haben. Den Dow Jones trennt allerdings noch ein ganzer Handelstag von letzterem. In Anbetracht der teilweise sehr erfreulichen Bilanzen der US-Banken könnte der Index heute möglicherweise die 20.000-Punkte-Marke knacken. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR setzt sich im Video außerdem mit den Aktien und Bilanzen von Bank of America und JP Morgan auseinander.