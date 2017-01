FMW-Redaktion

Drei der größten US-Banken haben jetzt vorbörslich ihre Quartals- und Jahreszahlen gemeldet. Insgesamt kann man sagen, dass Wells Fargo sein Horror-Jahr 2016 wohl gut überstanden hat. Die BoA steht halbwegs gut da, und JP Morgan glänzt mal wieder. Insgesamt startet man ganz gut aufgestellt und mit Optimismus in die Trump-Präsidentschaft, wie man die Worte von JPM-Chef Jamie Dimon wohl verstehen darf.

Die Bank of America enttäuscht mit dem Umsatz minimal (20 statt erwartet 20,89 Milliarden Dollar). Im 4. Quartal 2015 waren es noch 19,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn allerdings überzeugt mit 0,40 Dollar pro Aktie bei einer Prognose von 0,38 Dollar. Vor allem in Relation zum Vorjahreswert (rot umrandet 0,27 Dollar) ist das ein Riesen-Sprung! Seit der Wahl von Donald Trump konnte die Aktie der Bank of America um satte 35% zulegen. Hier alle wichtigen Details im Quartalsvergleich und Jahresvergleich.

Grafik: Bank of America. Zum Vergrößern bitte anklicken.

JP Morgan

Bankchef Jamie Dimon spricht Zitat von einem starken Jahr, und wieder mal einem Rekord. Im letzten Quartal hat man im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 1,71 Dollar pro Aktie deutlich mehr verdient als mit 1,32 Dollar. Der Umsatz steigt von 23,7 auf 24,3 Milliarden Dollar. Man übertritt die allgemeinen Erwartungen, und Dimon kann sich mal wieder als erfolgreicher Branchenprimus präsentieren. Er strotzt gerade zu vor ...

