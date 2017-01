Das Analysehaus Jefferies hat T-Mobile US vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 US-Dollar belassen. Seine Schätzungen für das Schlussquartal 2016 der Telekomunternehmen in den USA spiegelten wie gewohnt das wettbewerbsintensive Umfeld wider, schrieb Analyst Mike McCormack in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom hätten die vorab veröffentlichten Kundenzahlen den Erwartungen in etwa entsprochen. Die Markterwartungen für den Umsatz pro Kunde erschienen konservativ./gl/ajx

AFA0075 2017-01-13/16:15

ISIN: US8725901040