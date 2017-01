FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat einen neuen Leiter für sein Geschäft in Nordamerika ernannt: William Valle werde die neue Position mit Beginn der kommenden Woche am 16. Januar übernehmen, teilte der DAX-Konzern mit. Der 56-Jährige tritt die Nachfolge von Ronald Kuerbitz an, der als CEO zu dem US-Unternehmen agilon health wechselt.

Kuerbitz scheidet damit auch aus dem Vorstand der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA aus, dem er seit dem 1. Januar 2013 angehörte. Valle, der als sein Nachfolger auch in den Vorstand berufen werden soll, stehe für Kontinuität, erklärte FMC-CEO Rice Powell in der Mitteilung.

Valle verfüge über rund 30 Jahre Erfahrung im Dialysegeschäft, teilte der DAX-Konzern mit. Bevor er im Jahr 2009 zu Fresenius Medical Care kam, bekleidete er Führungspositionen bei mehreren anderen Dialyseanbietern wie etwa Gambro Healthcare. Kuerbitz werde seinen Nachfolger Valle noch bis Mitte Februar unterstützen.

