Zürich (ots) - 2016 erzielte die Migros-Gruppe mit insgesamt CHF

27.7 Mrd. Umsatz ein Wachstum von CHF 274 Mio. (+1.0%). Der

Detailumsatz erhöhte sich teuerungsbereinigt bei einer

durchschnittlichen Migros-Teuerung von -0.9% um 2.2% auf nominal CHF

23.3 Mrd. Die zehn Genossenschaften erreichten dank leicht höheren

Kundenfrequenzen einen Umsatz von CHF 15.6 Mrd., was einem Wachstum

von 0.1% entspricht. Die Minusteuerung auf den Migros-Sortimenten

belief sich im Inland auf -0.5%. Teuerungsbereinigt betrug das reale

Wachstum in den zehn Migros-Genossenschaften 0.3%.



"Die Minusteuerung, der anhaltende Einkaufstourismus und negative

geopolitische Ereignisse, die sich vor allem aufs Reisegeschäft

auswirkten, beeinflussten im vergangenen Jahr wiederum die

Entwicklung der Umsätze. So gesehen, können wir mit den erzielten

Umsätzen zufrieden sein. Besonders erfreulich ist, dass die

nachhaltigen und regionalen Produkte, mit denen rund CHF 3.8 Mrd.

Umsatz erzielt wurden, weiter an Beliebtheit gewinnen. Das

Alnatura-Sortiment verzeichnete gar eine Verdoppelung des Umsatzes.

Ein weiteres wichtiges strategisches Ziel wurde mit dem Wachstum von

über 20 Prozent beim E-Commerce erreicht. Die Migros bleibt somit

sowohl bei den Produkten mit sozialen und ökologischen Mehrwerten als

auch im Online-Handel unangefochtener Marktleader", freut sich

Herbert Bolliger, Präsident der Generaldirektion des

Migros-Genossenschafts-Bundes.



Detailumsatz



Der gesamte Detailumsatz im In- und Ausland (ohne Mehrwertsteuer)

erhöhte sich nominal auf CHF 23.278 Mrd. (Vorjahr CHF 22.996 Mrd.),

was einem Plus von 1.2% entspricht. Die durchschnittliche

Migros-Teuerung lag bei -0.9%. Der Effekt aus der Teuerung auf den

Detailumsatz beträgt rund CHF -217 Mio. Teuerungsbereinigt liegt das

Wachstum somit bei +2.2%.



Der Detailumsatz ohne Mehrwertsteuer setzt sich wie folgt

zusammen: Genossenschaften In- und Ausland CHF 15.634 Mrd. (+0.1%),

Denner CHF 2.960 Mrd. (+2.0%), Globus inklusive Schild CHF 879 Mio.

(-5.4%), Interio CHF 168 Mio. (-7.6%), Depot CHF 502 Mio. (+10.1%),

Migrolino CHF 431 Mio. (+12.9%), Office- World-Gruppe (Owiba) CHF 178

Mio. (-0.6%), Migrol CHF 1.294 Mrd. (-4.8%), Ex Libris CHF 112 Mio.

(-7.3%), LeShop.ch CHF 182 Mio. (+3.5%), Digitec Galaxus CHF 704 Mio.

(+41.1%; Vollintegration ab 1.4.2015) sowie weitere Unternehmen.



Der Detailumsatz im Ausland umfasst die Umsätze der Migros France,

der Tegut-Gruppe, der Gries- Deco-Gruppe Deutschland und Österreich

sowie von Probikeshop. Im Vergleich zum Vorjahr resultierte in Euro

ein Umsatzwachstum von 3.9%, umgerechnet in Schweizer Franken erhöhte

sich der nominale Umsatz um CHF 108 Mio. auf CHF 1.780 Mrd. (+6.4%).



Genossenschaftlicher Detailhandel



Der Nettoumsatz der Genossenschaften inklusive Ausland erhöhte

sich um CHF 21 Mio. auf nominal CHF 15.634 Mrd. (+0.1%). Im Ausland

nahmen die Umsätze von Migros France um +1.5% auf CHF 130 Mio. und

von Tegut um 4.0% auf CHF 1.085 Mrd. zu.



Steigende Umsätze in einem anspruchsvollen Marktumfeld Die

Super-/Verbrauchermärkte der Migros erwirtschafteten im Inland 2016

einen Umsatz von CHF 11.689 Mrd. Somit konnten die Umsätze trotz

anspruchsvollem Marktumfeld mit anhaltender Frankenstärke um 0.2%

gegenüber Vorjahr ausgebaut werden. Bei einerd durchschnittlichen

Minusteuerung von -0.3% entspricht dies einem realen Wachstum von

0.5% in den zehn Migros-Genossenschaften. Auch bei der Kundenfrequenz

ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen, mit 344.8 Mio.

Kassenbons konnte sie um 0.3% ausgebaut werden.



In den Fachmärkten Micasa, SportXX, Melectronics, Do it + Garden

und OBI wurde 2016 ein Umsatz von CHF 1.602 Mrd. (-1.2%) erzielt.

Bereinigt um die erneut hohe Minusteuerung von -3.6% konnten die fünf

Fachmärkte zusammen real um 2.4% zulegen.



Online und Cross-Channel mit zunehmender Bedeutung Weiterhin

positiv zeigt sich die Umsatzentwicklung der Online-Shops der

Fachmärkte. 2016 konnte ein Wachstum von 17.4% erzielt werden. Nach

der erfolgreichen Lancierung von PickMup, dem Abhol-Service der

Migros-Gruppe für Online-Bestellungen, wurde das Flächennetz auf 305

Abholorte ausgebaut. Damit erreichen 90% der Schweizer Bevölkerung

innerhalb von 15 Autofahrminuten einen PickMup-Standort. Die

Migros-App - der digitale Einkaufassistent der Migros - zählt seit

der Lancierung 2014 erstmals über zwei Millionen Nutzer.



Regionale und nachhaltige Produkte mit anhaltend grosser Nachfrage

Die Nachfrage nach regionalen und nachhaltigen Produkten sowie nach

Allergiker-Sortimenten ist auch 2016 weiter gestiegen. Das "Aus der

Region. Für die Region."-Sortiment erfreut sich mit einem

Umsatzvolumen von über CHF 920 Mio. nach wie vor grosser Beliebtheit.

Für gesamthaft CHF 2.854 Mrd. wurden Produkte mit ökologischem oder

sozialem Mehrwert gekauft (+6.6%), wobei besonders Produkte der Marke

Alnatura mit einer Verdoppelung des Umsatzes und die MSC- und

ASC-Fisch-Sortimente mit einem Wachstum von 16.1% resp. 28.4%

gegenüber Vorjahr hervorzuheben sind. Produkte mit dem

aha!-Gütesiegel, welche für Kundinnen und Kunden mit Allergien und

Intoleranzen besonders geeignet sind, verzeichnen einen Umsatzanstieg

von 22.2%.



Einzigartige Mehrwerte durch erfolgreiche Innovationen



- Die Migros bleibt ihren Versprechen treu und bietet seit

September 2016 als erste Schweizer Detailhändlerin ein 100%

nachhaltiges Sortiment an Fischen und Meeresfrüchten an.



- Zusammen mit dem WWF konnte in einem Modellprojekt die

Nachhaltigkeit im Bananen-Sortiment wegweisend gesteigert werden.

Diese Zusammenarbeit garantiert eine kontinuierliche Verbesserung

ökologischer und sozialer Kriterien und verfolgt u.a. Ziele in den

Bereichen Klimaschutz, Biodiversität und Gesundheitsschutz der

Mitarbeitenden.



- Um den heutigen Convenience-Ansprüchen der Kundinnen und Kunden

gerecht zu werden, bietet die Migros mit "Migros Daily" in einigen

Filialen ein neues ultrafrisches Sortiment an Sofortkonsum-Artikeln

an.



- Mit der Welle 7 wurde am Bahnhof Bern ein urbanes Konzept-Center

eröffnet, welches einen neuen Ankerpunkt darstellt mit einem

innovativen Workspace, der modernsten Klubschule Migros der Schweiz

sowie einem vielfältigen Mix aus Shops, Take Away- und

Service-Angeboten sowie Restaurants.



Zahlreiche Neueröffnungen und Umbauten



Nicht weniger als 18 neue Ortschaften oder Quartiere konnten mit

neuen Supermärkten erschlossen werden, was zeigt, wie stark die

Migros in die Nahversorgung investiert. Im Bereich der

Schnellverpflegung konnten vier Chickerias und je zwei Take Away-

sowie Kaimug-Betriebe (Thai-Take-away) eröffnet werden. Somit

umfasste das Verkaufsstellennetz der Migros Ende 2016 insgesamt 685

Standorte, das sind 26 mehr als im Vorjahr. Auch grössere Umbauten

wurden vorgenommen, so wurde zum Beispiel das Center Neumarkt in

Zürich-Altstetten nach einem Totalumbau wiedereröffnet. Die

Verkaufsfläche für Super-/Verbrauchermärkte, Fachmärkte und

Gastronomie nahm insgesamt um 19'821m2 zu (+1.4%).



Gastronomie mit leichtem Umsatzrückgang



Mit CHF 682.1 Mio. wurde in der Migros-Gastronomie gesamthaft um

0.3% weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr. Rückläufig entwickelten

sich die Umsätze der Migros Restaurants (-1.7%) und der Migros Take

Aways (-5.6%). Erfreulich entwickelten sich hingegen neue

Gastronomie-Formate wie beispielsweise Chickeria (+123.5%), aber auch

in der Gemeinschaftsgastronomie konnten die Umsätze deutlich erhöht

werden (+16.8%).



Handel



Denner: Denner kann den Vorjahresumsatz um CHF 58 Mio. (+2.0%) auf

CHF 2.960 Mrd. erhöhen. Denner verfügt aktuell über 809 Standorte.

(Separate Denner-Medienmitteilung folgt am 16.1.2017)



Magazine zum Globus inklusive Schild: Die Magazine zum Globus AG

(Globus, Herren Globus, Schild) erreichten einen Nettoumsatz von CHF

879 Mio. (-5.4%, flächenbereinigt -2.1%).



Migrol: Die weiterhin stark sinkenden Rohölpreise, der wegen der

Frankenstärke rückläufige Treibstoffabsatz in den Grenzregionen sowie

das warme Winterwetter 2015/16 wirkten sich negativ auf den Umsatz

aus. Dieser verringerte sich um 4.8% auf CHF 1.294 Mrd.



Migrolino: Der Umsatz erhöhte sich um CHF 49 Mio. auf CHF 431 Mio.

(+12.9%). Per Ende 2016 zählte Migrolino total 307 Shops, davon 59

Stand-alones und 248 Tankstellen-Shops.



Depot: Die Handelskette Depot (Gries Deco Company Ausland und

Schweiz) erzielte einen Umsatz von EUR 461 Mio., was eine Zunahme von

7.5% zum Vorjahr ergibt. In Schweizer Franken beträgt der Umsatz CHF

502 Mio. (+10.1%) zum Vorjahr.



Digitec Galaxus: Das Online-Warenhaus Digitec Galaxus hat seinen

Umsatz um 41.1% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 704 Mio. gesteigert.

Dabei gilt es zu beachten, dass die Vollintegration von Digitec

Galaxus am 1. April 2015 erfolgte. Digitec Galaxus hat sich 2016

vollständig aus dem Grosshandelsgeschäft zurückgezogen. Im Privat-

und Firmenkundengeschäft erzielte das Unternehmen das höchste

Wachstum seiner 15-jährigen Firmengeschichte.



LeShop.ch: Zum vierten Mal in Folge steigerte LeShop.ch den

Jahresumsatz. 2016 verkaufte der grösste Onlinesupermarkt der Schweiz

Waren für CHF 182 Mio. Das sind CHF 6 Mio. oder 3.5% mehr als im

Vorjahr. (Siehe LeShop-Medienmitteilung vom 3.1.2017)



Probikeshop.fr: Der französische Online-Marktführer für

Fahrradzubehör steigerte seinen Umsatz erneut um 24.2% auf CHF 75

Mio.



Online-Geschäft



Im E-Commerce konnte die Migros ihre unbestrittene Position als

Marktführer weiter ausbauen. Der gesamte Online-Umsatz betrug

inklusive Digitec Galaxus nominal CHF 1.946 Mrd. (+21.6%).



Industrie



Die M-Industrie konnte ihre Marktstellung im In- und Ausland

weiter ausbauen. Sie erzielte einen Umsatz von CHF 6.390 Mrd.

(Vorjahr CHF 6.255 Mrd.), was einem Plus von 2.2% entspricht. Im

Umsatz enthalten sind neu Ondal France Sarl, Gabriel Fleury SA, Idhéa

SAS. (Separate Medienmitteilung folgt am 22.02.2017.)



Hotelplan-Gruppe



Das strategische Geschäftsfeld Reisen war mit schwierigen

geopolitischen Ereignissen in einigen Kerndestinationen konfrontiert.

Gesamthaft verringerte sich der Netto-Umsatz von Hotelplan Group um

1.6% auf CHF 1.284 Mrd. (Vorjahr: CHF 1.305 Mrd.). (Der Jahresbericht

"Kompass" von Hotelplan Group wird am 1.2.2017 publiziert).



Migros Bank



In einem anspruchsvollen Marktumfeld setzte die Migros Bank die

stabile Entwicklung ihrer Kerngeschäfte fort. Besondere Fortschritte

verzeichnet das Anlagegeschäft, das 2017 weiter ausgebaut werden

wird. Die Migros Bank präsentiert das detaillierte Jahresergebnis an

ihrer Bilanz-Medienkonferenz vom Dienstag, 17. Januar 2017, in

Zürich.



Die Bilanz-Medienkonferenz des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB)

findet am Dienstag, 28. März 2017 in Zürich statt.



Zürich, 13. Januar 2017



