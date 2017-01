Mit mehr als drei Millionen Fahrzeugen setzt sich Volkswagen beim Absatz in China für 2017 eine neue Zielmarke. Ob der Autobauer erneut auf eine Steuersenkung für seine Autos hoffen kann, ist aber fraglich.

Volkswagen will in China in diesem Jahr seinen Absatz mit zahlreichen neuen Modellen weiter steigern. Auf dem Festland möchten die Wolfsburger als erster Hersteller die Marke von drei Millionen Fahrzeugen knacken. "Wir sehen gute Aussichten für weiteres Wachstum 2017 und werden den Kunden mit elf neuen Modellen und Varianten mehr Auswahl bieten", erklärte VW-China-Chef Stephan Wöllenstein am Freitag. ...

