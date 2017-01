Nachdem er am Mittag zugelegt hatte, gab der Euro seine anfänglichen Gewinne am Nachmittag wieder ab. Nachdem der Euro in den beiden Vortagen zulegte, machen die Anleger nun Kasse.

Der Kurs des Euro hat am Freitag im Nachmittagshandel seine anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,0620 US-Dollar. Am Mittag war der Euro noch bis auf 1,0673 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0661 (Donnerstag: 1,0679) Dollar fest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...