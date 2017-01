Ein Ausscheiden des IWF aus dem Rettungsprogramm für Griechenland wäre für Berlin der GAU. Dennoch sinniert Wolfgang Schäuble in einem Interview über genau diesen Fall. Was den Finanzminister dazu veranlasst hat.

Wolfgang Schäuble hat in der Euro-Krise schon einige Mal durch Äußerungen für Aufregung gesorgt. Am Freitag war es mal wieder so weit. Der Bundesfinanzminister gab der "Süddeutschen Zeitung" ein Interview. Darin sagte der 74-Jährige viel Altbekanntes zu Steuersenkungen, zur Flüchtlingskrise, oder zur Zukunft der CDU. Und er sagte ein paar Sätze zu Griechenland.

Falls der Internationale Währungsfonds (IWF) entscheiden sollte, sich nicht mehr am Rettungsprogramm für Athen zu beteiligen, könnten die Europäer die Idee für eine eigene Lösung im europäischen Währungssystem haben, so Schäuble. In diesem Fall "müsste die Verbindlichkeit der Vereinbarungen auf andere Weise entscheidend verbessert werden". Damit könnte der Rettungsfonds ESM beauftragt werden. Dies müsste aber vorher vom Bundestag gebilligt werden, bekräftigte Schäuble.

Nanu? Will Schäuble den IWF auf einmal doch nicht mehr bei der Griechenland-Rettung dabei haben, wo doch die Bundesregierung genau darauf seit Monaten so pocht? In Berlin und besonders in Athen waren Regierungsmitglieder wie Abgeordnete irritiert. Ändert Schäuble plötzlich seine Strategie? Baut er für den Fall vor, dass der IWF aus der Rettung ausscheidet? Das ...

