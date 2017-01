Safenwil (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006708 -



Christian Künstler wird neuer Geschäftsführer der Toyota AG. Er

folgt auf Philipp Rhomberg, der nach über zehn erfolgreichen Jahren

im Dienste von Toyota und Lexus eine neue Herausforderung innerhalb

der Emil Frey Gruppe antritt.



Christian Künstler (36) übernimmt per 13. Januar 2017 die

Geschäftsführung der Toyota AG in Safenwil. Der gebürtige Deutsche

verfügt über langjährige Erfahrung im Automobilgewerbe. Nach seinem

erfolgreich abgeschlossenen Wirtschaftsstudium begann er seine

Karriere vor rund elf Jahren bei der Toyota AG in der

Vertriebsnetz-Entwicklung, bevor er diverse leitende Funktionen in

den Bereichen Einkauf, Pricing, Produkt Management sowie Marketing

und Kommunikation ausübte. Zuletzt war er als Direktor Verkauf und

Marketing für den gesamtschweizerischen Vertrieb der Marke Toyota

verantwortlich.



Christian Künstler: «Ich bedanke mich für das mir gegenüber

gebrachte Vertrauen und freue mich auf die neue Herausforderung. Ich

bin überzeugt, dass wir mit dem innovativen Modellangebot von Toyota

und Lexus in der Schweiz künftig weiterhin viel bewegen können. Die

Zahlen sprechen für Toyota. Bereits im vergangenen Jahr konnten wir

bei den Toyota Personenwagen einen Hybridanteil von über 50 %

aufweisen, bei Lexus sind dies gar über 90 %. Zusammen mit dem

motivierten Team in Safenwil und unseren Toyota und Lexus Partnern

werden wir mit den beiden Marken Toyota und Lexus, dank ihrer

legendären Qualität und der technologischen Innovationskraft, noch

weitere Verkaufserfolge erzielen.», so Künstler.



Philipp Rhomberg (47) war mehr als zehn Jahre Generaldirektor der

Toyota AG. Er führte das Unternehmen erfolgreich durch

herausfordernde Zeiten, welche durch die Finanzkrise und die

Währungsverwerfungen in Europa gekennzeichnet waren. Auf der Basis

des soliden Toyota Händlernetzes und von neuen erfolgreichen Modellen

konnte die Marke in den letzten Jahren wieder Marktanteile gewinnen.



Philipp Rhomberg: «Als mir im Sommer 2006 die Verantwortung für

die Marken Toyota und Lexus übergeben wurde, war mir bewusst, dass

ich ein Unternehmen mit einer grossen und emotionalen Geschichte und

einem riesigen Potential für die Zukunft übernehmen durfte. Die

Kunden wussten damals schon, dass Toyota und Lexus die qualitativ und

technisch besten Produkte herstellen. Das gilt auch heute noch und

darum übergebe ich meine Aufgabe mit den selben Gedanken und

Überlegungen nun an Christian Künstler. Ich bin überzeugt, dass er

genau so viel Engagement und Herzblut in die Toyota AG investieren

wird, wie es bereits von den Gründern der Toyota AG vorgelebt wurde.

Ich wünsche ihm für diese grosse Aufgabe viel Erfolg!»



Philipp Rhomberg wird per Ende Januar 2017 neues Mitglied der

Geschäftsleitung der Emil Frey Gruppe. Er wird seine neue Aufgabe vom

Hauptsitz aus der Emil Frey AG in Zürich wahrnehmen.



Originaltext: Toyota Schweiz AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006708

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006708.rss2



Kontakt:

Andrea Auer, Pressesprecherin

Telefon: +41 62 788 86 14

E-Mail: andrea.auer@toyota.ch



www.toyota-media.ch

www.toyota.ch

www.facebook.com/toyotaswitzerland