Spreitenbach (ots) -

Dank Restrukturierungsmassnahmen konnte die Magazine zum Globus AG

ihre Profitabilität im Geschäftsjahr 2016 trotz des schwierigen

Marktumfeldes unter dem Strich verbessern. Bei spürbar tieferen

Kosten ging allerdings auch der Umsatz flächenbereinigt um 2.1

Prozent zurück. Globus, Herren Globus und Schild erzielten

zusammen einen Nettoumsatz von 879 Mio. Franken (2015: 928.7

Mio.).



Die Globus-Warenhäuser erzielten einen Umsatz von 657.8 Mio.

Franken (flächenbereinigt - 1.5 Prozent). Die Herren Globus

Fachgeschäfte erarbeiteten 68.2 Mio. Franken (flächenbereinigt - 1.4

Prozent) und die Schild-Modehäuser 153 Mio. Franken

(flächenbereinigt - 4.1 Prozent). Total ergibt sich somit für die

Magazine zum Globus AG im Jahr 2016 ein Nettoumsatz von 879 Mio.

Franken. Das entspricht flächenbereinigt einem Rückgang von 2.1

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei fielen Schliessungen wie jene

von Globus Chur und Herren Globus Bellinzona, Umbauten, aber auch die

Aufgabe von Markenshops bei Schild besonders ins Gewicht. Diese

trugen auf der anderen Seite zu einer spürbaren Kostenreduktion bei.



Die Restrukturierungsmassnahmen des Unternehmens von 2015 zeigen

somit Wirkung: Trotz der schwierigen Lage der Branche verbesserte

sich das Gesamtergebnis der Globus-Gruppe gegenüber 2015 deutlich. So

verlief auch das Weihnachtsgeschäft nach einer kurzen Stagnation im

Dezember am Ende zufriedenstellend. Nach wie vor setzen aber der

Online Handel, der Einkaufstourismus und der starke Franken den

stationären Handel - und dabei vor allem den Modebereich - unter

Druck.



Thomas Herbert, CEO der Magazine zum Globus AG: "Die schwierige

Marktsituation bekamen auch wir zu spüren. Deshalb arbeiten wir

konsequent daran, unsere Positionierung zu schärfen und das Erlebnis

Warenhaus für die Kundinnen und Kunden zu steigern. So ist es uns in

diesem Marktumfeld gelungen, die Ergebnisse spürbar zu verbessern.

Mit der Neulancierung des Online Shops im ersten Quartal 2017 und mit

der Umsetzung der neuen Strategie sind wir für 2017 zuversichtlich."



Beat Zahnd, Präsident des Verwaltungsrates: "Das Resultat

widerspiegelt den aktuell schwierigen Non Food Markt. Ich bin

überzeugt, dass wir mit der Neuausrichtung des Warenhauses die

Chancen packen werden und die Globus-Gruppe für die Zukunft nahe bei

den Kunden und stark positionieren können. "



Globus-Gruppe

Nettoumsatz in Mio CHF 2016 2015 % % flächenbereinigt

Gruppe 879.0 928.7 -5.4% -2.1%

- Globus-Warenhäuser 657.8 693.1 -5.1% -1.5%

- Herren Globus 68.2 70.6 -3.4% -1.4%

- Schild-Modehäuser 153.0 165.0 -7.3% -4.1%





