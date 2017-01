Wochenausblick: DAX steckt in der Range fest! EZB, Banken und Autobauer im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der abgelaufenen Woche kaum von der Stelle gerührt. Einzig der MDAX® konnte ein Plus von rund einem Prozent verbuchen. Derzeit mangelt es an Impulse. Selbst die jüngste Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump konnte die Anleger nicht zum Kauf von Aktien inspirieren. Von Langeweile kann dennoch keine Rede sein.

Die Aktien von VW (Vz.) (Einigung mit der US-Justiz im Abgasskandal), E.On (Übernahmespekulation um Tochter Uniper) und RWE (positive Analystenkommentare) konnten im Wochenverlauf kräftig zulegen. Die Deutsche Lufthansa (prognostiziert deutlich höhere Kerosinkosten in 2017) und Fresenius Medical Care (Mögliche Streichung der Beitragsunterstüzung zur Dialysebehandlung in den USA) mussten in der zurückliegenden Woche derweil kräftig Federn lassen. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Nordex (Auftragseingang blieb 2016 hinter den Erwartungen zurück), Drägerwerk (Umsatzrückgang in 2016) sowie Immobilienaktien wie Deutsche Euroshop, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien (Anstieg der langfristigen Renditen) durch teilweise deutlichen Kursabschlägen auf. Technologietitel wie Dialog Semiconductor, Biotechaktien wie Medigene und Automobilzulieferer wie Leoni profitierten derweil vor allem von positiven Analystenkommentaren.

Der Auftakt in die neue Woche dürfte ruhig verlaufen, denn die US-Märkte sind feiertagsbedingt geschlossen. Im weiteren Wochenverlauf stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten an. Zudem rückt die Berichtssaison immer stärker in den Fokus. Sie könnten den Märkten entscheidende Impulse geben. Ende der Woche steht die Amtseinführung von Donald Trump an.

Trader aufgepasst:

Am 30. Januar 2016 findet im Traderhotel in Lohr ein Einsteiger-Seminar mit Adrian Schmid und Ajder Valiev vom Handelsbüro Berlin statt. Unterstützt werden sie dabei von Sebastian Bleser, Experte für Hebelprodukte bei HVB onemarkets. Weitere Infos gibt es unter:



https://www.onemarkets.de/de/service/webinare-messen/seminar-start-in-den-profitablen-handel.html

Unternehmen im Fokus

In der vergangenen Woche veröffentlichten bereits die ersten US-Unternehmen Daten zum abgelaufenen Geschäftsjahr. In der nächsten Woche werden unter anderem American Express, Goldman Sachs, IBM, Morgan Stanley und Netflix Zahlen veröffentlichen. Die Ergebnisse könnten unter anderem die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank bewegen.

In der kommenden Woche wird der europäische Automobilverband ACEA Daten zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa veröffentlichen. Für den Monat November meldete der Verband noch einen deutlichen Anstieg. Die Autobauer BMW, Daimler und VW werden somit in der kommenden Woche im Fokus stehen.

Wichtige Termine

16.01.: USA - Märkte geschlossen

17.01.: Schweiz - Start Weltwirtschaftsforum

17.01.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Januar

18.01.: Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex, Dezember

18.01.: USA - US-Notenbank veröffentlicht Beige Book

19.01.: Europa - EZB-Ratssitzung - Bekanntgabe des Zinsentscheids, PK (14:30)

19.01.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. Januar

20.01.: USA - Amtseinführung von Donald Trump

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.630/11.880/12.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.380/11.530 Punkte.

Der DAX® pendelte in der abgelaufenen weitgehend in einer 100-Punkterange zwischen 11.530 und 11.630 Punkten. Die Ausbruchsversuche nach oben und nach unten wurden von Bären und Bullen schnell abgewehrt. Wie in den zurückliegenden Tagen an dieser Stelle häufiger beschrieben, erscheint es ratsam einen signifikanten Ausbruch aus dieser Range abzuwarten, ehe ein Trade gestartet wird. Auf der Oberseite hat der DAX® nun die Chance auf einen Anstieg auf 11.880 und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch. Sackt der Index unter 11.530 Punkte droht eine Korrekktur bis 11.380 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 09.05.2016 - 13.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.01.2012 - 13.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barrier in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU8CY4 23,36 9.300 5,00 28.02.2017 DAX® Index HU8C0E 12,35 10.400 9,51 28.02.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.01.2017; 17:32 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barriere in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU7X51 21,88 13.800 5,27 28.02.2017 DAX® Index HU8C2P 10,93 12.700 10,52 28.02.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.01.2017; 17:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Optionsscheine finden Sie hier bei onemarkets TV.

Weitere Produkte auf den DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes DAX®-Produkt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Wochenausblick: DAX steckt in der Range fest! EZB, Banken und Autobauer im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).