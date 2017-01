Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Freitag fortgesetzt. Nach dem Rücksetzer vom Vortag stieg der DAX wieder um 0,9 Prozent auf 11.629 Punkte. Am Nachmittag bauten die Kurse ihre Gewinne noch etwas aus, als die US-Technologiebörse Nasdaq ein neues Rekordhoch meldete.

Schon seit zwei Wochen pendelt der DAX jedoch zwischen 11.500 und knapp 11.700 Punkten. "Noch sucht der Aktienmarkt nach der Trump-Rally also seine Richtung", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Es sei zu befürchten, dass dieser Zustand noch bis zur Vereidigung des künftigen US-Präsidenten andauere.

Größte Kursgewinner im DAX waren Deutsche Bank und Commerzbank mit Aufschlägen von 4 bzw. 2,8 Prozent. Europaweit waren Bankaktien gesucht. Anleger setzen mit den Käufen laut Händlern auf steigende Zinsen und eine Besserung der Konjunktur, beides würde die lahmenden Geschäfte der Geldhäuser ankurbeln.

Aktien von FMC stiegen um 1,2 Prozent. FMC und andere Dialyseanbieter haben in den USA im Streit um Zuschüsse für bedürftige Dialysepatienten einen Teilerfolg errungen. Eine Verordnung, die am Freitag in Kraft treten sollte, wonach der American Kidney Fund den Dialysepatienten keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen bezahlen darf, wurde von einem Richter im Bundesstaat Texas per einstweiliger Verfügung für zwei Wochen außer Kraft gesetzt.

Analystenkommentare stützen Pro7, Merck und Münchener Rück

Goldman Sachs hat Prosiebensat.1 zum Kauf empfohlen, was den Kurs um 1,5 Prozent zulegen ließ. Bryan Garnier hat die Merck-Aktie zum Kauf empfohlen, sie gewann 2,2 Prozent hinzu. Ein "Übergewichten" von Barclays ließ Münchener Rück um 1,8 Prozent steigen. Hugo Boss fielen dagegen um 3 Prozent, die Citigroup hat die Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" gesenkt.

Bei den Nebenwerten sind Hapag-Lloyd in dieser Woche um 16 Prozent gestiegen, am Freitag legten sie um 4 Prozent zu. Händler sprachen von einer Konsolidierung in der Reederei-Branche. Zudem sind die globalen Frachtraten in den vergangenen Wochen stark gestiegen.

Solide erste Eckdaten für 2016 gab es vom Schmiermittelhersteller Fuchs Petrolub und vom Hersteller von Medizintechnik Drägerwerk. Fuchs Petrolub legten um 3,8 Prozent zu und Drägerwerk um 1,5 Prozent.

Beim Online-Händler Zalando setzen Anleger auf gute Quartalszahlen am Dienstag. Der Kurs stieg um 2,9 Prozent, seit Mittwoch beläuft sich der Zugewinn auf knapp 7 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,4 (Vortag: 101,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,96 (Vortag: 3,57) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner, vier -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.629,18 +0,94% +1,29% DAX-Future 11.618,50 +0,80% +1,52% XDAX 11.621,23 +0,55% +1,52% MDAX 22.498,89 +0,89% +1,40% TecDAX 1.840,59 +0,61% +1,59% SDAX 9.721,74 +0,51% +2,13% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,43 -19 ===

January 13, 2017

