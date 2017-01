Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-13 / 18:15 "Die Technologie von AIXTRON ist ein Aushängeschild für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen" NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin informiert sich beim Besuch der AIXTRON-Zentrale über zukunftsweisende Halbleitertechnologien *Herzogenrath, 13. Januar 2017 -* Garrelt Duin, der nordrhein-westfälische Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, Ulla Schmidt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Christoph von den Driesch, Bürgermeister von Herzogenrath sowie die NRW-Landtagsabgeordneten Eva-Maria Voigt-Küppers und Karl Schultheis haben am Freitag die Zentrale der AIXTRON SE (FSE: AIXA), eines weltweit führenden Herstellers von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, in Herzogenrath bei Aachen besucht. Der Minister informierte sich in Gesprächen mit dem Vorstand und dem Betriebsrat nicht nur über die aktuelle Situation des Unternehmens, sondern auch über die zukunftsweisenden Technologien zur Produktion von Halbleitern wie MOCVD _(Metal Organic Vapor Phase Deposition)_, mit denen sich hochleistungsfähige Bauelemente für zukünftige oder bestehende Anwendungen der nächsten Generation aus Unterhaltungselektronik, E-Mobilität und Daten- und Telekommunikation herstellen lassen. Im Rahmen einer Unternehmensführung besichtigten die Politiker das preisgekrönte MOCVD-System AIX G5+ C sowie die Demonstrationsanlagen für die Produktion organischer LEDSs. Diese spielen eine Schlüsselrolle in der Herstellung von OLED-Fernsehern und -Displays sowie neuartiger Beleuchtung. Minister Duin zeigte sich beeindruckt von der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei AIXTRON: "Auf dieses technologische Schlüsselunternehmen kann Nordrhein-Westfalen stolz sein. Für das Land und die Städteregion Aachen ist es wichtig, so innovativen Unternehmen beste Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Wir werden uns deshalb weiterhin für eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes einsetzen, um Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand auch in Zukunft zu sichern." Martin Goetzeler, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE, begrüßte den Ministerbesuch: "Mit unserem Technologieportfolio ermöglichen wir zahlreiche Zukunftsanwendungen in der Elektromobilität, im Energiemanagement oder in der Datenkommunikation. Diese Technologien wollen wir auch in Zukunft weiterentwickeln. Um den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens zu unterstützen, ist ein enger Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern und die Rückendeckung auf allen Ebenen unerlässlich." "Wir freuen uns, dass wir Herrn Minister Duin und seinen Kollegen aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik heute einen persönlichen Einblick in unsere Zukunftstechnologien geben und ihm einen direkten Eindruck unserer Anlagen vermitteln konnten", unterstrich Dr. Bernd Schulte, Vorstand und Chief Operating Officer der AIXTRON SE, die Bedeutung des Termins. *Über AIXTRON * Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT(R), AIXTRON(R), Atomic Level SolutionS(R), Close Coupled Showerhead(R), CRIUS(R), Gas Foil Rotation(R), Optacap, OVPD(R), Planetary Reactor(R), PVPD(R), TriJet(R) Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com [1] verfügbar. *Zukunftsgerichtete Aussagen* Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen aufgeführt hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. 