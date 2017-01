Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RBI -0,51% auf 19,7, davor 5 Tage im Plus (7,61% Zuwachs von 18,4 auf 19,8), Gold Krugerrand 1/1 -0,87% auf 1157,4, davor 4 Tage im Plus (2,01% Zuwachs von 1144,6 auf 1167,6), Goldbarren (1000g, philoro) -0,86% auf 36409,4, davor 4 Tage im Plus (1,99% Zuwachs von 36010,8 auf 36726,4), Gold Maple Leaf 1/1 -0,87% auf 1158,5, davor 4 Tage im Plus (2% Zuwachs von 1145,8 auf 1168,7), Gold Philharmoniker 1/1 -0,87% auf 1158,5, davor 4 Tage im Plus (2% Zuwachs von 1145,8 auf 1168,7), Gold Känguru 1/1 -0,86% auf 1159,7, davor 4 Tage im Plus (2% Zuwachs von 1146,9 auf 1169,8), Goldbarren (100g, philoro) -0,86% auf 3670, davor 4 Tage im Plus (1,98% Zuwachs von 3630 auf 3702), Goldbarren (250g, philoro) -0,87% auf 9128, davor 4 Tage im Plus (1,98% Zuwachs von...

Den vollständigen Artikel lesen ...