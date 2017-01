Die Ratingagentur DBRS hat die Kreditwürdigkeit von Italien um eine Stufe gesenkt. Es gibt Zweifel an der Reformfähigkeit des Landes. Die Entscheidung könnte die Lage für die italienischen Banken verschärfen.

Schlechte Nachrichten für den italienischen Staat und die italienischen Banken: Die Ratingagentur DBRS hat die Kreditwürdigkeit von Italien um eine Stufe gesenkt. Die Bonitätsnote werde von bisher "A (low)" auf "BBB (high)" gesenkt, teilte die kanadische Ratingagentur am Freitag in Toronto mit. Der Ausblick für das neue Rating wurde auf stabil gesetzt. Es droht also keine weitere Herabstufung.

Es sei unsicher, ob Italien politisch in ...

