FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 09. bis 13.01.2017

MONTAG

Citigroup senkt Ziel für FMC auf 92 Euro - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für FMC angesichts der vom Dialysespezialisten erwarteten Belastungen durch mögliche neue Vorschriften im US-Gesundheitswesen von 98 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahl von bis zu 2000 Patienten, denen die Beitragsunterstützung zur Dialysebehandlung gestrichen werden könnte, liege deutlich höher als die ursprüngliche Erwartung von 700 Patienten, schrieb Analyst Patrick Wood in einer Studie vom Montag. Er senkte seine Gewinnschätzungen. Für das Schlussquartal 2016 erwartet Wood aber gute Zahlen und ein neues Kostensenkungsprogramm.

JPMorgan senkt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 169 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Continental von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 169 Euro gesenkt. Analyst Jose Asumendi wird in einer Studie vom Montag zurückhaltender für die europäische Autobranche. Er sieht 2017 nur begrenztes Wachstumspotenzial für den Automarkt und ein schwieriges Preisumfeld. Bei Conti möchte er zunächst mehr Klarheit bezüglich der Elektromobilitäts-Strategie.

DZ Bank senkt ElringKlinger auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat ElringKlinger vor Jahreszahlen und nach der Kursrally im Dezember von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 13,50 Euro belassen. Er gehe weiterhin davon aus, dass der Autozulieferer seine aktuelle Ergebnisprognose für 2016 nicht erreicht habe, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Montag.

DIENSTAG

Independent senkt Daimler auf 'Halten' - Ziel hoch auf 78 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Daimler von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 76 auf 78 Euro angehoben. Die Stuttgarter hätten ihr Pkw-Absatzziel für 2016 erreicht, doch 2017 sollte die Dynamik abnehmen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der Herausforderungen für die Branche und der Probleme im Lkw-Geschäft habe die Aktie nur noch moderates Aufwärtspotenzial.

Goldman senkt Deutsche Telekom auf 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Telekom von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18,30 auf 17,40 Euro gesenkt. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Die Deutsche Telekom biete allerdings angesichts der überdurchschnittlichen Entwicklung bei der US-Mobilfunktochter T-Mobile US keine attraktive Bewertung. Zudem dürfte das Wachstum auf dem deutschen Markt nur durchschnittlich ausfallen.

UBS hebt Siemens auf 'Buy' und Ziel auf 131 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 131 Euro angehoben. Die Aktie des Elektro- und Industriekonzerns dürfte weiter aufwerten, denn die Anstrengungen des Managements, das Konglomerat aufzuspalten, würden weiterhin unterschätzt, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer Studie vom Dienstag. Mittermaier hat nun die Bewertung der Siemens-Aktie von Guillermo Peigneux Lojo übernommen.

MITTWOCH

Goldman senkt Siemens auf 'Sell' und Ziel auf 100 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Anlagevotum für Siemens von "Buy" auf "Sell" gesenkt und das Kursziel von 118 auf 100 Euro reduziert. Der überdurchschnittliche Kursanstieg der Aktie seit März 2016 sei gerechtfertigt gewesen, da der Elektrokonzern den Renditerückstand zur Konkurrenz fast aufgeholt habe, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Mittwoch. Doch nun sieht er nur noch wenig Spielraum für weitere Kostensenkungen und rechnet mit sinkenden Konsensschätzungen.

S&P Global senkt Deutsche Telekom auf 'Hold' - Ziel 17 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Deutsche Telekom aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 17 Euro belassen. Nach der Kursrally seit November sei die Aktie fair bewertet, zumal der Gegenwind 2017 durch regulatorische Bestimmungen, steigende Investitionen und einen intensiven Wettbewerb zunehmen dürfte, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Mittwoch.

Berenberg hebt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' und Ziel auf 44 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat ProSiebenSat.1 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36,70 auf 44,00 Euro angehoben. Im vergangenen Jahr hätten sich europäische Medienaktien vergleichsweise schwach entwickelt, was sich 2017 ändern sollte, schrieb Analyst Robert Berg in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Wichtig bleibe die Auswahl der Einzeltitel. Bei ProSiebenSat.1 habe er es versäumt, die Aktie bereits auf ihrem Tief im Dezember zu kaufen - dafür sei es aber auch jetzt noch nicht zu spät. Der Medienkonzern könnte seinen Wert durch Zukäufe steigern.

DONNERSTAG

Merrill senkt Deutsche Telekom auf 'Neutral' - Ziel 18,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktien der Deutschen Telekom von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt. Nach zwei starken Jahren sei es bei den Papieren des Telekom-Konzerns an der Zeit, Luft zu holen, schrieb Analyst Frederic Boulan in einer Studie vom Donnerstag. Unter anderem wegen des deutschen Mobilfunkmarktes blicke er aber weiterhin positiv auf das Unternehmen.

Exane BNP hebt Evonik auf 'Neutral' - Ziel bleibt 27 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Evonik von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber auf 27 Euro belassen. Nach einer zuletzt vergleichsweise schwachen Kursentwicklung sei das Chance-Risiko-Profil bei dem Spezialchemiekonzern vorteilhafter geworden, schrieb Analyst James Knight in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei Evonik sei das Kernprodukt Methionin dem Tiefpunkt nahe und es könne sich eine neue Konzernstrategie entfalten. Im Zusammenhang mit Zukäufen sehe er nur begrenzte Risiken.

Exane BNP senkt Covestro auf 'Underperform' - Ziel 55 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Covestro von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 48 auf 55 Euro angehoben. Er sehe die derzeitigen Margen des Spezialchemiekonzerns bei den Polyurethan-Rohstoffen TDI und MDI als nicht nachhaltig an, schrieb Analyst James Knight in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Gegenwind erwarte er hier von Seiten der Branchenkapazitäten. Ein von ihm erwartetes starkes Auftaktquartal 2017 sei im Kurs der anspruchsvoll bewerteten Aktie schon weitgehend eingepreist.

FREITAG

Goldman hebt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' und Ziel auf 45 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 42,90 auf 45,00 Euro angehoben. Aktien aus dem Mediensektor seien nach einer im Vergleich zum Markt ungewohnt schwachen Kursentwicklung attraktiv, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Branchenstudie vom Freitag. Die aktuellen Bewertungen gäben das anziehende Wachstum nicht wieder und schafften vielversprechende Möglichkeiten - wie bei ProSiebenSat1. Der TV-Konzern dürfte 2017 von steigenden Werbeeinnahmen profitieren.

DZ Bank hebt VW-Vorzüge auf 'Halten' und fairen Wert auf 150 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einer weiteren Einigung mit der US-Regierung im "Dieselgate"-Skandal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 106 auf 150 Euro angehoben. Die verbleibenden Risiken für den Autobauer außerhalb der USA und Kanadas ließen sich abschätzen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Freitag. Aktuell gehe er nicht mehr von der Notwendigkeit weiterer Rückstellungen und auch nicht mehr von Kompensationszahlungen an europäische Kunden aus.

Equinet senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Commerzbank aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 7,50 Euro belassen. Nach der starken Entwicklung im Schlussquartal 2016 habe die Aktie das Kursziel erreicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Freitag. Für dieses sehe er angesichts der erwarteten niedrigen Profitabilität kein Aufwärtspotenzial, wenngleich die Aktie weiterhin ziemlich günstig sei.

/he

AXC0214 2017-01-13/21:50