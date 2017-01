Bremen (ots) - Als "Fahren mit Rückenwind" beschreiben Informationsbroschüren den Ritt auf einem Pedelec. Wer sein Leben lang auf einem normalen Fahrrad saß, wird wohl bei seiner ersten Pedelec-Fahrt eher mit einem Sturm im Rücken unterwegs sein. Denn hier treffen zwei Gefahrenquellen aufeinander: Mensch und Technik. Es ist also mehr Vorsicht als gewohnt geboten. Sonst droht für die Fahrer der Kontrollverlust am Lenker.



Allerdings ist auch die Gesetzeslage zu den Elektrorädern denkbar unklar. Zulassungspflichten gibt es zwar für die schnellen Modelle - aber auch Wege daran vorbei gibt es viele. Dabei ist über die Zulassung eine Garantie für die Verkehrstauglichkeit der Elektroräder möglich.



Solche Mindestanforderungen sollte es bei allen Fahrzeugen geben, die nicht allein durch Muskelkraft vorankommen, unabhängig von ihrer Geschwindigkeit. Denn überall, wo ein Motor die Beschleunigung und die Bremsung beeinflusst, hilft die reine Vorsicht wirklich herzlich wenig. Wenn dann die Gefahrenquelle Technik den Menschen schlichtweg überrumpelt, hat das fatale Folgen. Und dann droht für die Behörden der Kontrollverlust im gesamten Straßenverkehr.



