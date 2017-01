Wochenrückblick KW02: Deutsche Bank und Commerzbank und die Trump-Rallye

Die ersten zwei Wochen 2017 waren börsentechnisch aber nur mäßig interessant, so dass es nichts zu verpassen gab. Highlight der vergangenen Tage war mit Sicherheit die erste Pressekonferenz von Donald Trump. Man könnte sagen: Nichts genaues weiß man nicht.

Angesichts der vagen Äußerungen von Trump, wie seine Ankündigungen tatsächlich umgesetzt werden können, hoffen die meisten Anleger auf mangelnde Taten. Lediglich die Pharma- und Autowerte reagierten auf die - eigentlich bereits bekannten - Ankündigungen.

"Make America great again". Getreu diesem Motto wird es in Zukunft wohl Zölle für Exporte von Mexiko in die USA geben. Zudem können US-Pharmahersteller nicht mehr jeden Preis für ein Medikament aufrufen. So weit, so bekannt. Es ist die Frage, wie lange die Wall Street noch ihre insgesamt abwartende Haltung beibehalten wird. Die 20.000 Punkte im Dow Jones fallen schließen gefühlt schon seit Wochen. Die Trump-Rallye entpuppt sich zunehmen kraftlos.

Deutschland

Man glaubt es kaum: In den letzten drei Monaten konnten die beiden Bankenwerte Deutsche Bank und Commerzbank die beste Performance im DAX hinlegen. Trotzdem sollten Anleger weiterhin Vorsicht walten lassen. Mehr dazu hier.

Die Probleme bei Air Berlin bieten der Lufthansa einige neue Möglichkeiten. Darüber hinaus konnte die Kranich-Airline bei den Passagierzahlen einen starken Endspurt in 2016 hinlegen. Ein Wermutstropfen bleibt aber doch. Unsere Einschätzung dazu hier.

