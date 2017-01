von Tim Schäfer, New York €uro am Sonntag: Kundenzahlen steigen und Gewinne sprudeln bei T-Mobile US. Was werfen Sie der Telekom-Tochter vor? Dieter Waizenegger: Wir sind besorgt, weil das Unternehmen Kennzahlen darstellt, die nicht mehr auf US-Rechnungslegungsvorschriften basieren. Außerdem sind wir besorgt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...