SBM profitiert vom Monaco-Projekt, Russlands Ölproduzent Lukoil lockt mit niedriger Bewertung und eine hochverzinste KfW-Anleihe in türkischer Lira ist heiß. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: SBM - Anlegen im Paradies für Steueroptimierer

Für wen es noch nicht reicht für einen Wohnsitzwechsel nach Monaco, der kann sich mit der Aktie der Société des Bains de Mer (SBM) den Flair des Fürstentums zumindest ins Depot holen. Die Gesellschaft wird vom Staat Monaco kontrolliert (59,47 Prozent). 2015 stiegen der französische Luxuskonzern LVMH und der Kasinobetreiber Galaxy Entertainment aus Macao mit je fünf Prozent ein. SBM gehören zahlreiche Liegenschaften im gut zwei Quadratkilometer kleinen Fürstentum. Dazu zählen vier Kasinos, darunter das berühmte Casino de Monte-Carlo, die Edelherbergen Hôtel de Paris, Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort und 32 Restaurants.

Immer mehr Superreiche zieht es in das Steueroptimiererparadies an der französischen Riviera. Folge: Das Fürstentum platzt aus allen Nähten. Der Stadtstaat erweitert deshalb seine geringe Landmasse und ringt dem Meer sechs zusätzliche Hektar ab. Die Arbeiten für das zwei Milliarden Euro teure Projekt haben im September 2016 begonnen. Von der Erweiterung wird auch SBM profitieren, womöglich durch ein neues Kasino mit dem Partner Galaxy. Schon der Marktwert des vorhandenen Immobilienvermögens dürfte den aktuellen Unternehmenswert von 627 Millionen Euro (785 Millionen Euro Marktkapitalisierung abzüglich 158 Millionen Euro Nettoliquidität) deutlich übertreffen. Von dem exklusiven Titel gehen nur wenige Stücke um an der Börse Paris. Deshalb sollten Sie Aufträge strikt limitieren.

Aktientipp: Lukoil - Verdienen mit den Russen

66 Prozent vorne liegen Anleger, die Ende 2015 antizyklisch in Aktien des privaten russischen Ölkonzerns Lukoil eingestiegen sind (WirtschaftsWoche 37/2015). Dafür gesorgt haben die sanftere Tonart des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump gegenüber dem Kreml und der anziehende Ölpreis nach der Vereinbarung der Opec zur Produktionskürzung. Auf kurze Sicht erscheint die Ölaktie nach dem Kursanstieg heiß gelaufen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, reduziert seine Position und legt Geld für den Wiedereinstieg nach einem Rückschlag zurück. Der langfristige Trend der Lukoil-Aktie in Gestalt der 200-Tage-Linie, die aktuell bei rund 42 Euro verläuft, zeigt steil nach oben. Die Chancen, dass die Aktie im Anschluss an eine Konsolidierung weiter steigt, in Richtung der alten Höchstkurse von 70 Euro, stehen gut. Der Bewertungsabschlag von Lukoil gegenüber westlichen Ölkonzernen bleibt gewaltig. Lukoil hat Zugriff auf Reserven von 16,56 Milliarden Barrel Öläquivalent, 76 Prozent davon sind Rohöl. Die Reserven reichten noch rund 20 Jahre, gemessen an Lukoils Tagesproduktion von 2,27 Millionen Barrel. Bei einem Unternehmenswert von 55,8 Milliarden Dollar (48 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung plus 7,8 Milliarden Euro Nettoschulden) wird ein Barrel aus Lukoils Reserven mit 3,37 Dollar bewertet. Zum Vergleich: Beim weltweit größten privaten Ölkonzern ExxonMobil decken 24,76 Milliarden Barrel Reserven (Ölanteil 59 Prozent) einen Produktionszeitraum von rund 17 Jahren ab. Ein Fass wird also mit über 16,50 Dollar bewertet. Anleger kassieren bei den Russen vor Steuern ...

