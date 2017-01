Wollerau (ots) - Zwar blicken vier von zehn Schweizer

Industrieunternehmen optimistisch auf das neue Jahr. Dennoch hat die

Mehrheit die Folgen der Franken-Freigabe durch die schweizerische

Nationalbank vor zwei Jahren nach eigenen Angaben noch immer nicht

überwunden. Auch 2017 plant die Industrie daher weitere

Anpassungsmassnahmen. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung

Staufen.Inova. Befragt wurden zur Jahreswende 180

Industrieunternehmen.



Drei von vier Befragten bezeichnen die Entscheidung der

schweizerischen Nationalbank als Fluch für ihr Unternehmen. "Die

Aufwertung hat die Betriebe ins Mark getroffen und stärkere

Auswirkungen gehabt als ursprünglich angenommen", sagt Jürg Hodel,

Geschäftsführer von Staufen.Inova. "Der Anpassungsprozess ist auch

heute noch nicht abgeschlossen."



Für 2017 plant die Industrie daher eine ganze Reihe weiterer

Massnahmen, um trotz starker Währung international wettbewerbsfähig

zu bleiben. Im Vordergrund dabei: Gezielte Schritte zur Erhöhung der

Effizienz (71 Prozent) und eine Senkung der Ausgaben im Einkauf (50

Prozent). Jeder dritte Betrieb will zudem Teile der Produktion ins

Ausland verlagern.



Diese drei Aktivitäten haben sich bereits in den vergangenen

beiden Jahren als sehr wirksam erwiesen. Ganz besonders profitierten

die Unternehmen dabei nach eigener Einschätzung von

Effizienzsteigerungen. Insgesamt sind acht von zehn Unternehmen mit

der Wirkung der ergriffenen Massnahmen zufrieden.



"Die Industrie arbeitet hart daran, über Verbesserungen in ihren

Abläufen in der Produktion ebenso wie in den anderen Bereichen Kosten

zu sparen und die Zukunftsfähigkeit zu sichern. 95 Prozent halten

solche effizienten und effektiven Prozesse für wichtig", so

Staufen.Inova-Geschäftsführer Hodel.



Immerhin: Zum Jahresbeginn 2017 zeigen sich 39 Prozent der

Unternehmen wieder deutlich optimistischer und erwarten, dass das

neue Jahr erfolgreicher für sie wird. Nur noch 15 Prozent rechnen mit

einer weiteren Verschlechterung. Positiv wirken sich dabei nicht nur

die ergriffenen Massnahmen aus. Auch makroökonomische Effekte haben

bereits 2016 für Rückenwind gesorgt, wie beispielsweise die

Konjunkturstabilisierung in Europa und ein stärkerer US-Dollar.



Über Staufen.Inova - www.staufen-inova.ch



Staufen.Inova gehört zu den führenden Beratungsunternehmen für

Lean Management und Supply Chain Management in der Schweiz. Als

Partner auf dem Weg zur unternehmerischen Exzellenz unterstützt das

international operierende Consultinghaus KMU und Konzerne dabei, ihre

Wertschöpfungs- und Managementprozesse entlang der gesamten Supply

Chain zu optimieren sowie Innovations- und Produktentstehungsprozesse

effizient zu gestalten. Mit der Staufen-Akademie bietet das

Beratungs-Unternehmen auch in der Schweiz zertifizierte,

praxisorientierte Schulungen an. www.staufen.ag/de/akademie/akademie/





