In der Wochensicht ist vorne: Henkel 0,8% vor Beiersdorf -0,12%, 3M -0,47%, Unilever -0,59% und Procter & Gamble -1,2%. In der Monatssicht ist vorne: Unilever 2,89% vor Henkel 2,33% , Beiersdorf 1,37% , 3M -0,81% und Procter & Gamble -1,37% . Weitere Highlights: Procter & Gamble ist nun 3 Tage im Plus (0,62% Zuwachs von 83,49 auf 84,01). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Henkel 0,66% (Vorjahr: 9,74 Prozent) im Plus. Dahinter Procter & Gamble -0,08% (Vorjahr: 5,01 Prozent) und Beiersdorf -0,2% (Vorjahr: -4,23 Prozent). 3M -0,66% (Vorjahr: 17,55 Prozent) im Minus. Dahinter Unilever -0,63% (Vorjahr: -3,49 Prozent) und Beiersdorf -0,2% (Vorjahr: -4,23...

