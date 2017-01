DOW: "Rangebound?!"

(Markt-)Technische Analyse des Dow Jones-Index innerhalb der Handelswoche 02.2017

Der große Aufwärtstrend im Dow-Jones (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf auf Wochen- und Tages-Chart) ist intakt und befindet sich derzeit in einer bereits deutlich ausgeprägten Bewegungsphase, die an der 20000er-Marke angekommen ist und dort gerade weder abprallen noch weiterlaufen möchte.

Mit Blick auf den Tages-Chart lässt sich eine range-artige Ausformung erkennen, die bei genauerer Betrachtung nichts anderes als eine Korrektur ist, die in die Breite geht. Im Bereich von 19710 bis 19.760 (man beachte das höhere Tief) liegt eine Zone, die zu erneuten Käufen führte als sich die Kurse verbilligten.

Die gute Nachricht hierbei ist, dass sich trotz des weit gelaufenen Kursanstieges genügend Käufer einfinden um die 20.000er-Marke in Angriff zu nehmen. Das Problem liegt jedoch darin, dass die 20.000 nicht überschritten wird! Je länger dieser Zustand anhält desto größer wird die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Käufer vielleicht die Nerven verlieren und wieder aussteigen.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe (Tages-Chart) erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Trotz der fortgeschrittenen Trendbewegung liegt immer noch ein intakter Aufwärtstrend vor (Achtung, das Tief bei 19.710 ist um Zuge des Feiertagshandels beim Jahreswechsel für mich kein Abwärtstrendtief!), der beim Überschreiten der 20.000er-Marke zumindest kurzfristig für weitere Kursanstiege sorgen kann. Es ist von großer Wichtigkeit wie ein solcher Ausbruch gestaltet sein wird. Dynamische Anstiege, am besten unterlegt mit hohem Volumen, die nicht sofort wieder unter die 20.000er-Marke fallen wären der Idealzustand.

Rutscht der Markt stattdessen dynamisch unter das Tief bei 19.760 bzw. 19.710 und schließt unter diesen Levels, ist von vorerst fallenden Kursen auszugehen, die sich durchaus in die Nähe der 19.000 ausdehnen können.

Der Ausbruch aus einer Range ist ein beliebter Trading-Ansatz und basiert oft auf der höheren Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung. Dennoch sollte die bereits weit fortgeschrittene Kursausdehnung in ihrem Moneymanagement Beachtung finden.

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

20.000 große chart-technische Marke

19.960-90-99 kleinere und/oder zukünftige Pkte 2 Aufwärtstrend Tages-Chart/Range

19.710-40-60 kleinere Punkte 3 Aufwärtstrend Tages-Chart/Range

19.000 große chart-technische Marke/'Stützung und Widerstand

18.970 Pkt. 2 Aufwärtstrend Tages-Chart

18.800 Pkt. 3 Aufwärtstrend Tages-Chart

18.670 Pkt. 2 großer Aufwärtstrend

18.000 große chart-technische Marke/Stützung und Widerstand

17.470 Pkt. 3 großer Aufwärtstrend

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig. NEU direkt im MetaTrader-Chart können Sie sich nun die anstehenden News direkt anzeigen lassen.

Montag, den 16.01.2017

- Feiertag Martin Luther King Day USA

Mittwoch, den 18.01.2017

- 14.30 Uhr Kern-Verbraucherpreisindex USA

Donnerstag, den 19.01.2016

- 14.30 Uhr Baugenehmigungen USA

- 14.30 Uhr Philly-Fed Herstellungsindex USA

- 17.00 Uhr Erdöl-Lagerbestand USA

Am kommenden Dienstag, den 17.01.2016 um 15.00 Uhr lädt Sie Admiral-Markets zum Live-Trading-Webinar mit mir ein. Wie immer, freue ich mich auf Ihre rege und aktive Teilnahme und natürlich auf den einen oder anderen Trade, wenn sich ein gutes Setup ergibt.

Für Ihr Trading wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

diese Analyse wurde im Auftrag von Admiral Markets von Jochen Schmidt erstellt, genutzt wurden die Charts vom MetaTrader 4.

RISIKOHINWEIS:

Dieser Artikel liefert eine Einschätzung zum Basiswert Dow Jones-Index, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets UK ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. Verluste können Einlagen übersteigen!

Über den Autor:

