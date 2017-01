In der Wochensicht ist vorne: ThyssenKrupp 5,33% vor Salzgitter 4,64%, ArcelorMittal 3,44% und voestalpine 0,77%. In der Monatssicht ist vorne: Salzgitter 4,01% vor ThyssenKrupp 1,66% , voestalpine 0,55% und ArcelorMittal -2,09% . Weitere Highlights: voestalpine ist nun 4 Tage im Plus (2,72% Zuwachs von 36,79 auf 37,79). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs ArcelorMittal 6,37% (Vorjahr: 77,83 Prozent) im Plus. Dahinter Salzgitter 5,83% (Vorjahr: 47,63 Prozent) und ThyssenKrupp 5,26% (Vorjahr: 23,45 Prozent). voestalpine 1,34% (Vorjahr: 31,56 Prozent) im Plus. Dahinter ThyssenKrupp 5,26% (Vorjahr: 23,45 Prozent) und Salzgitter 5,83% (Vorjahr: 47,63 Prozent). Am...

