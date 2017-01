Gestern war nicht nur Freitag der 13. - sondern an der Wall Street standen auch eine ganze Reihe von Wirtschaftsdaten an. Von größerem Interesse der Wall Street könnten zunächst einmal die anstehenden Zahlen zur Entwicklung der Erzeugerpreise sein. Wie entwickeln sich die Erzeugerpreise in den USA?

Diese sind zuletzt auf Monatsbasis um 0,4% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...