Krach bei Rot-Rot-Grün in Berlin: Nach dem Machtwort von Regierungschef Michael Müller, den stasi-belasteten Staatssekretär Andrej Holm zu entlassen, ist nun die Linke am Zug. Sie wurde von der Entlassung kalt erwischt.

Angesichts des bevorstehenden Rausschmisses ihres stasibelasteten Staatssekretärs Andrej Holm will die Berliner Linke nun ihr weiteres Vorgehen abstimmen. Mit seiner Ankündigung, Holm zu entlassen, habe der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die ohnehin schwierige Situation "leider verschärft", hieß es in einer am Abend verbreiteten gemeinsamen Erklärung der Partei- und Fraktionsspitze. "Das erschwert die Suche nach gemeinsamen Lösungen." Man wolle das weitere Vorgehen nun "intern und innerhalb der Koalition" beraten.

Nach wochenlangen Debatten über falsche Angaben Holms zu seiner Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit hatte Müller am Samstag dessen Entlassung angekündigt - und die Linke nach deren Angaben kalt erwischt. Er habe die zuständige Senatorin Katrin Lompscher (Linke) gebeten, dem Senat eine Vorlage zur Entlassung Holms zuzuleiten. In Berlin droht Rot-Rot-Grün nun sechs Wochen nach dem Start die erste Regierungskrise.

Vize-Regierungschef Klaus Lederer (Linke) ließ durchblicken, dass seine Partei weiter regieren will. In der Koalition müssten sich nun alle Beteiligten nochmals darüber verständigen, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...