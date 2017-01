Eine gute Woche für Fuchs Petrolub: Erst am Mittwoch wurde Patriarch Manfred Fuchs in die "Handelsblatt Hall of Fame der Familienunternehmen" aufgenommen; heute meldet der MDAX-Konzern neue Rekorde bei Umsatz und Ertrag. Zuletzt hatte der nach eigenen Angaben weltgrößte unabhängige Schmieröl-Produzent für 2016 ein EBIT-Plus von 4-6% angepeilt. Tatsächlich konnte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im vor wenigen Tagen beendeten Geschäftsjahr aber sogar um 8% gesteigert werden. Der Umsatz, der 2015 erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke geknackt hatte, soll um rund 9% zugelegt haben. 15. Anhebung in Folge absehbar Detaillierte Zahlen veröffentlichen die Mannheimer am 16. Februar, zusammen mit dem Dividendenvorschlag. Dass die...

